كركوك تكشف التفاصيل الكاملة لواقعة "تاجر المخدرات" المثيرة للجدل

شفق نيوز/ فندت قيادة شرطة كركوك، يوم الثلاثاء، أنباء افادت بإطلاق سراح تاجر مخدرات وتهريبه الى اقليم كوردستان، مشية الى أن هناك من "يضخم الامور".

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية تداولت خبراً حول اطلاق سراح احد المتهمين بتجارة المخدرات وتهريبه الى إحدى محافظات اقليم كوردستان واستبدال كمية المخدرات المضبوطة بحوزته بأكياس من (الملح)".

وأوضحت قيادة شرطة كركوك، أن "الحادث حصل في شهر تموز 2020، وتم توقيف المتهمين بأمر قاضي التحقيق"، مشيراً إلى "إرسال المواد المخدرة لدائرة الطب العدلي في بغداد ولم تظهر النتيجة حتى اليوم".

واستغربت قيادة شرطة كركوك، من "توجيه الاتهامات بناء على الاعتقاد بأن يتم تبديل المواد المخدرة"، لافتاً إلى "تشكيل لجنة تحقيقية قبل ١٥ يوماً من قبل قائد شرطة كركوك بعد أن تم اطلاق سراح احد المتهمين من قبل قاضي التحقيق".

وتابع البيان، أنه "بعد المداولة مع قاضي التحقيق من قبل قائد الشرطة تم إصدار أمر القبض بحق المتهم المفرج عنه"، مشيراً الى أن "القضية متابعة من قبل قائد الشرطة شخصياً".

وأشار بيان قيادة شرطة كركوك، إلى أن "هناك من قام بتضخيم الأمور والتصريح في وسائل الإعلام كالعادة دون الرجوع الى مديرية شرطة كركوك للتأكد من صحة المعلومات"، داعياً الجهات إلى "عدم المتاجرة بمحافظة كركوك، والتأكد من المعلومات قبل التصريح في وسائل الإعلام".