كركوك تعد خطة لشهر محرم وعملياتها تتعهد بتأمين الاجواء

شفق نيوز/ أعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، يوم الأربعاء، خطة لشهر محرم واحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين.

وترأس قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق ركن علي الفريجي اجتماعا موسعا لجميع التشكيلات الامنية والاجهزه الامنية والاستخبارية، حضره قائد شرطة كركوك اللواء كاوه غريب ومعاون القائد للحشد الشعبي ابو ثائر البشيري.

وتم خلال الأجتماع مناقشة الخطة من خلال تأمين المواقع والحسينيات ودور العبادة ومواكب المعزين وتنظيم حركة المرور وتعزيز الجهد الاستخباري والامني المشترك .

واكد الفريق الفريجي ،ان "قطعاتنا التي تعمل على تعزيز الامن ومكافحة الارهاب ودعم جهود الاستقرار بالمحافظة والتعاون مع المواطنين ستقوم بتأمين كافة الاجواء لهذه الايام بما يجعلها ايام ترسخ اللحمة الوطنية وتعزيز تعايش واستقرار كركوك وامنها".

ووجه الفريق الفريجي القطعات العسكرية والامنية كافة في عموم المحافظة بتنفيذ الخطة ومتابعتها ميدانيا لتضاف الى النجاحات التي تشهدها كركوك.