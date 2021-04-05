كركوك تطبق حظر التجوال الشامل وتتوعد بمحاسبة المخالفين

شفق نيوز/ قررت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، يوم الاثنين، البدء بتطبيق حظر تجوال شامل في عموم المحافظة، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراء يأتي انسجاما مع قرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية في العراق، وسيبدأ حظر التجوال اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الخامسة من فجر يوم غد، وخصوصا في مركز المحافظة".

واضافت أنه "سيتم محاسبة المخالفين وفق التعليمات والضوابط المعتمدة وستتولى مفارز المرور حجز المركبات والمخالفين"، داعية المواطنين الى "التعاون مع القوات الامنية في تأدية مهامها".