كركوك تصحو على جريمة قتل واعتقال متهمين بالسرقة والتزوير في صلاح الدين

شفق نيوز- كركوك/ صلاح الدين

أفاد مصدر طبي في دائرة الطب العدلي في صحة كركوك، يوم الجمعة، بمقتل مواطن يبلغ من العمر 51 عاماً إثر تعرضه للطعن بسكين في حي العسكري بمدينة كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع نتيجة اعتداء بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابة الرجل بجروح خطيرة أودت بحياته في الحال"، مبيناً أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته".

وأضاف أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت الجهات المختصة بجمع الأدلة وملاحقة الجاني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وفي صلاح الدين، أعلنت قيادة شرطة المحافظة تنفيذ سلسلة عمليات أمنية استباقية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية متنوعة.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها باشرت بتنفيذ عمليات نوعية ضمن خطة الأمن المناطقي، تم خلالها إلقاء القبض على متهمين بقضايا سرقة وفق المادتين (444 و446) من قانون العقوبات، إلى جانب متهمين بجرائم تزوير استناداً إلى المواد (295 و298 و289) من القانون ذاته، وذلك في عدة قواطع أمنية ضمن المحافظة".

وأضافت أن "الإجراءات القانونية اللازمة قد استُكملت بحق المتهمين، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفق الأصول".

ودعت القيادة، المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر خط الطوارئ (911)"، مشددة على "أهمية الشراكة المجتمعية في دعم الأمن والاستقرار".