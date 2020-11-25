كركوك تستعد مبكراً للانتخابات بإعلان خطة أمنية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية في محافظة كركوك يوم الأربعاء وضع خطة أمنية لحماية عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة العام المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لقائد مركز العمليات المتقدم في كركوك الفريق الركن سعد حربية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وتحدث حربية خلال المؤتمر عن خطة تأمين يوم الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

وقال حربية إنه توزيع مهام القوات الموكل اليها حماية المراكز الانتخابية وتحديد عمل الجهات المخولة من ضمنها المؤسسات الخدمية والصحة والاجهزة الامنية الاخرى.