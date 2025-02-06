كركوك.. تحرير مختطف واعتقال امرأة ابتزت مع زوجها رجلاً بمبلغ مالي

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الاتحادية، يوم الخميس، عن تحرير مختطف والقبض على الخاطف، فيما تمكنت قوة أمنية من القبض على امرأة ابتزت مع زوجها أحد الرجال بعد استدراجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثين منفصلين بمحافظة كركوك.

وقال بيان للشرطة ورد وكالة شفق نيوز، "بعد ورود معلومة من احد المواطنين بوجود حالة خطف، تم تشكيل فريق أمني مشترك من قبل اللواء العاشر الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية مع مفارز الجهد الاستخباري، والتوجه الى المكان المقصود، وبعد تطويق المكان وإجراء البحث والتفتيش، تمكنت القوة المنفذة من تحرير المواطن المخطوف وإلقاء القبض على الخاطف في احد الدور المهجورة بناحية العباسي بقضاء الحويجة (55كم جنوب غربي كركوك)".

ولفت البيان إلى أن "الشرطة سلمت المعتقل للجهات المختصة للتحقيق معه".

وفي السياق، أكد مصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من جهاز الاستخبارات في كركوك تمكنت من إلقاء القبض على امرأة قامت بابتزاز مواطن من قضاء داقوق ( 40 كم جنوب كركوك) ومساومته على مبلغ مالي، وذلك في منطقة روناكي وسط كركوك".

وأضاف المصدر أن "عملية القبض تمت بالجرم المشهود، حيث كانت المبتزة برفقة زوجها أثناء تسلمها المبلغ، حيث كانت قد استدرجت الرجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأوقعت به وهددته بأمور اجتماعية"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة للتحقيق".