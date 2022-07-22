سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كركوك تتحدث عن "تحديات" أمنية: عملياتنا التعرضية والاستباقية يومية

Category: أمـن

Date: 2022-07-22T16:19:05+0000
كركوك تتحدث عن "تحديات" أمنية: عملياتنا التعرضية والاستباقية يومية

شفق نيوز/ أكد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق ركن علي الفريجي، يوم الجمعة، أنها تقوم بعمليات يومية لمطاردة خلايا "الإرهاب".

وقال الفريجي لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الامني في كركوك جيد واختلف كثيراً عن السابق"، موضحا ان "القوات الامنية تعمل بشكل دؤوب ومستمر وأن عملياتنا يومية سواء التعرضية أو الاستباقية التي تقوم بها جميع قطعات الشرطة الاتحادية والجيش وجهاز مكافحة الارهاب والاجهزة الاستخباراتية".

واشاد الفريجي بـ"عمل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية ومديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات التي أدت إلى القبض على مرتكبي جريمة اغتيال 3 منتسبين أمنيين بمحافظة ديالى"، مشيرا إلى ان عملية القبض عليهم في كركوك دليل كبير على تعاون الاجهزة الامنية فيما بينها.

ولفت إلى أن "العمليات حققت الكثير من النتائج وهناك تحديات في بعض مناطق جنوب كركوك".

related

قائد عسكري رفيع يصل إلى كركوك والفريجي يتسلم المهام من حربية

Date: 2021-03-20 09:06:02
قائد عسكري رفيع يصل إلى كركوك والفريجي يتسلم المهام من حربية

القائد العسكري لكركوك يرد على صفحات "مأجورة": المحافظة آمنة منذ اربعة اشهر

Date: 2021-12-07 05:05:56
القائد العسكري لكركوك يرد على صفحات "مأجورة": المحافظة آمنة منذ اربعة اشهر

بالفيديو.. انفجار عبوة ناسفة قرب دائرة استخبارات كركوك

Date: 2020-03-15 17:31:14
بالفيديو.. انفجار عبوة ناسفة قرب دائرة استخبارات كركوك

مسؤول عسكري يعلن صد هجوم لداعش في كركوك

Date: 2021-10-27 20:58:08
مسؤول عسكري يعلن صد هجوم لداعش في كركوك

ضحية وجرحى في هجومين على الشرطة بديالى وكركوك

Date: 2021-04-22 21:03:17
ضحية وجرحى في هجومين على الشرطة بديالى وكركوك

مطالبة بتحقيق فوري في ازدياد قتل العوائل الكوردية بكركوك

Date: 2019-11-27 22:08:14
مطالبة بتحقيق فوري في ازدياد قتل العوائل الكوردية بكركوك

ضابط بمكافحة اجرام كركوك يغتصب فتاة بعد ضرب خطيبها واختطافها من بين يديه

Date: 2019-06-14 19:29:16
ضابط بمكافحة اجرام كركوك يغتصب فتاة بعد ضرب خطيبها واختطافها من بين يديه

وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة يصلان كركوك

Date: 2021-05-10 07:17:02
وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة يصلان كركوك