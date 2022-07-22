كركوك تتحدث عن "تحديات" أمنية: عملياتنا التعرضية والاستباقية يومية

شفق نيوز/ أكد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق ركن علي الفريجي، يوم الجمعة، أنها تقوم بعمليات يومية لمطاردة خلايا "الإرهاب".

وقال الفريجي لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الامني في كركوك جيد واختلف كثيراً عن السابق"، موضحا ان "القوات الامنية تعمل بشكل دؤوب ومستمر وأن عملياتنا يومية سواء التعرضية أو الاستباقية التي تقوم بها جميع قطعات الشرطة الاتحادية والجيش وجهاز مكافحة الارهاب والاجهزة الاستخباراتية".

واشاد الفريجي بـ"عمل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية ومديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات التي أدت إلى القبض على مرتكبي جريمة اغتيال 3 منتسبين أمنيين بمحافظة ديالى"، مشيرا إلى ان عملية القبض عليهم في كركوك دليل كبير على تعاون الاجهزة الامنية فيما بينها.

ولفت إلى أن "العمليات حققت الكثير من النتائج وهناك تحديات في بعض مناطق جنوب كركوك".