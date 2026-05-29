كركوك.. أب يصيب ابنه المراهق بطلق ناري والشرطة تعتقل 3 مسلحين

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الجمعة، بإصابة فتى مراهق، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل والده في حي قصاب خانة وسط المدينة، على خلفية خلاف عائلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً عائلياً تطور داخل أحد المنازل في حي قصاب خانة، ما دفع الأب إلى إطلاق النار باتجاه ابنه البالغ من العمر 16 عاماً، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "القوات الأمنية سارعت إلى مكان الحادث فور ورود البلاغ، فيما تم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات كركوك لتلقي العلاج، وفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة ملابساتها".

وفي سياق منفصل، أكد المصدر، أن "قسم شرطة النجدة والدوريات في كركوك تمكن، ضمن حملة ملاحقة حائزي السلاح غير المرخص، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين كانوا بحوزتهم أسلحة نوع مسدس".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحق المتهمين، في إطار الجهود المستمرة للحد من انتشار السلاح غير المرخص وتعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة".