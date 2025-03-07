كركوك.. انفجار في بئر نفطية وخبير يكشف الأسباب

شفق نيوز/ كشف مصدر في شركة نفط الشمال، يوم الجمعة، عن حدوث انفجار في بئر نفطية في حقل باي حسن، مبينا انه حصل نتيجة الضغط المتصاعد من البئر.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فريقا فنيا وتقنيا من شركة نفط الشمال واثناء عملهم في حفر الابار النفطية في حقل باي حسن، حدث خلل في ضغط البئر وتسبب عنه انفجار للماء من الحقل، حيث كان نحو 6 عمال بين مهندس وفني يعملون على حفر البئر النفطية في الحقل".

وأضاف المصدر، أن "الفريق الفني العامل في حفر البئر ابلغ شركة نفط الشمال، حيث سارع فريق مساند لعملية ضبط البئر النفطية وضمان عدوم حدوث انفجار في البئر يؤدي إلى خسائر مادية في النفط".

وأشار إلى أن "الشركة لم تسجل أية إصابات في الفريق الفني والتقني العامل في حفر البئر، وهي تعمل على السيطرة على انفجار الضغط في البئر".

بدوره قال الخبير النفطي علي خليل، لوكالة شفق نيوز: "عندما يقل ضغط عمود الطين داخل البئر يأخذ النفط والغاز الطبقات وتحت ضغط عال بالجريان إلى داخل البئر دافعاَ الطين إلى الخارج، فإذا أمكن السيطرة على الجريان وتم إيقاف التدفق فإن الظاهرة تسمى بالرفسة، أما إذا اندفع تدفق الغاز أو النفط بشكل ضخم لا يمكن السيطرة عليه يسمى عندئذ بالانفجار".

وذكر خليل، أن "الرفسة او الانفجار تحدث أحياناً أثناء عمليات الحفر بسبب تغلب ضغط المائع الموجود في الطبقة على ضغط عمود الطين وتحدث هذه الرفسة في أكثر الأحيان في الآبار الاستكشافية وعند الحفر في طبقات مجهولة الضغوط أو في الطبقات التي تحمل ضغط غير اعتيادي ويمكن تمييز الرفسة قبل حدوثها أثناء الحفر من العلامات التالية.

وأكد أن "السبب في هذه الحالة هو أن المضخات كانت تسلط على قعر البئر ضغطاً اضافياً زيادة على ضغط عمود الطين ولكن بعد إيقاف تدوير الطين أصبح الضغط المسلط على الطبقة هو ضغط عمود الطين فقط، ولذلك في مثل هذه الحالة يجب زيادة ضغط عمود الطين بضعف مقدار الضغط الناتج من تدوير الطين".