كركوك.. انفجاران قرب مقر العصائب ولواء 63 بالحشد الشعبي (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، يوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارين متتاليين في المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الانفجار الأول وقع قرب مقر تابع لعصائب أهل الحق في منطقة شارع المحافظة وسط كركوك، فيما وقع الانفجار الثاني في حي بدر بالقرب من فوج الإسناد التابع للواء 63 في الحشد الشعبي".

وأضاف أن "طبيعة الانفجارين لم تُحدد بعد، فيما هرعت السلطات الأمنية إلى المناطق المتأثرة وفرضت طوقاً أمنياً وتأمين محيط الانفجارات، كما بدأت فرق التحقيق بجمع المعلومات لمعرفة مصدر الانفجارات وطبيعتها".

ولم تصدر الجهات الرسمية أي بيانات حتى الآن، وسط حالة من القلق بين الأهالي في المناطق المحيطة.

وتعرضت مواقع قوات الحشد الشعبي خلال الأيام الماضية لضربات جوية لم تُعرف هويتها أوقعت قتلى وجرحى في محافظات عديدة.

وتأتي هذه الضربات في العراق في سياق تصعيد إقليمي أوسع بدأ بشن إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.