كركوك.. انطلاق عملية عسكرية لتحرير مزارع كوردي اختطفه داعش

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الجمعة، بانطلاق عملية أمنية لمحاصرة موقع شمال المحافظة، بهدف مطاردة عناصر من تنظيم داعش، المتورطين في إصابة فلاح واختطاف آخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة كبيرة من الجيش العراقي شنت عملية واسعة في أطراف قرية كلور باتجاه ناحية شوان والتون كوبري، لتعقب مجموعة مسلحة هاجمت الليلة الماضية فلاحين كورديين، أسفرت عن إصابة أحدهما واختطاف الآخر".

وأضاف المصدر أن "قوات الجيش تتعقب موقع فرار المسلحين بعد عملية الخطف، ضمن جهودها لتعزيز الأمن في المناطق الريفية شمالا".

وكان مصدرا أمنيا، أفاد مساء الخميس، بتعرض مجموعة من الفلاحين من القومية الكوردية لهجوم مسلح في إحدى القرى التابعة لناحية التون كوبري شمال غربي كركوك، ما أسفر عن إصابة أحدهم واختطاف آخر.