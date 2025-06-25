كركوك.. اندلاع اشتباكات بين مكافحة الارهاب وعناصر من داعش (فيديو)

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت مع مجموعة تابعة لتنظيم داعش، بعد نصب كمين محكم في وادي زغيتون جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية نوعية، نصبت خلالها كميناً لعناصر من تنظيم داعش، ما أسفر عن اندلاع اشتباك مباشر بين الجانبين".

وأضاف أن "الاشتباك أسفر عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش، فيما انسحبت القوة بعد تنفيذ واجبها بنجاح، دون تسجيل خسائر في صفوفها حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة".