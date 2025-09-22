كركوك.. انتشار أمني في أطراف كركوك بعد رصد تحرك "مشبوه"

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الاثنين، بأن قوات من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية، انتشرت بشكل مكثف في محيط قريتي "زردك" و"بيباني" ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانتشار الأمني جاء عقب بلاغ ورد من أحد المزارعين قرب مقبرة شيخ عربان، أفاد فيه بمشاهدته شخصاً مجهول الهوية يرتدي ملابس سوداء داخل أحد حقول القمح، قبل أن يلوذ بالفرار".

وأشار إلى أن "هذا التطور يأتي بعد حادث إطلاق نار وقع الأسبوع الماضي في المنطقة نفسها، وأسفر عن إصابة فلاح واختطاف آخر، ما أثار مخاوف بين الأهالي من تكرار الحوادث الأمنية".

وبيّن المصدر أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً محكماً حول قرية زردك ومقبرة شيخ عربان، وتنفذ حالياً عمليات تمشيط وتفتيش دقيقة لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي خروقات محتملة".