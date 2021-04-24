كركوك.. الإطاحة بمنتحل صفة عميد وقرار بتسهيل مرور الشاحنات

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم السبت، عن اعتقال شخص انتخل صفة ضابط برتبة عميد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على (صباح كومةتي) الذي ينتحل صفة عميد ويقوم باستلام مبالغ من المواطنين مقابل تعيينات وهمية".

ودعت الوكالة المواطنين الذين استلم منهم هذا المنتحل اي مبلغ بتقديم الشكوى لدى مديرية استخبارات كركوك".

وفي سياق منفصل، قرر قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي تسهيل مهمة مرور الشاحنات وتمديد الوقت لغاية الساعة التاسعة مساءً وفقاً لقرارت خلية الازمة".

وبحسب بيان للمقر، فإنه "سيتم متابعة شوؤن المواطنين واحتياجاتهم من قبل قائد المقر المتقدم شخصياً".