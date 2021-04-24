سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كركوك.. الإطاحة بمنتحل صفة عميد وقرار بتسهيل مرور الشاحنات

Category: أمـن

Date: 2021-04-24T19:44:39+0000
كركوك.. الإطاحة بمنتحل صفة عميد وقرار بتسهيل مرور الشاحنات

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم السبت، عن اعتقال شخص انتخل صفة ضابط برتبة عميد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على (صباح كومةتي) الذي ينتحل صفة عميد ويقوم باستلام مبالغ من المواطنين مقابل تعيينات وهمية".

ودعت الوكالة المواطنين الذين استلم منهم هذا المنتحل اي مبلغ بتقديم الشكوى لدى مديرية استخبارات كركوك".

وفي سياق منفصل، قرر قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي تسهيل مهمة مرور الشاحنات وتمديد الوقت لغاية الساعة التاسعة مساءً وفقاً لقرارت خلية الازمة".

وبحسب بيان للمقر، فإنه "سيتم متابعة شوؤن المواطنين واحتياجاتهم من قبل قائد المقر المتقدم شخصياً".

related

قصة اختطاف مرعبة في كركوك استمرت 6 أشهر.. هذه تفاصيلها

Date: 2020-12-01 18:43:19
قصة اختطاف مرعبة في كركوك استمرت 6 أشهر.. هذه تفاصيلها

إحباط مخطط لاغتيال منتسبين بالحشد الشعبي والاجهزة الامنية في كركوك

Date: 2021-04-06 09:10:56
إحباط مخطط لاغتيال منتسبين بالحشد الشعبي والاجهزة الامنية في كركوك

بمحافظتين .. سقوط عنصر أمن بتصديه لداعش وتكفيك شبكة للتنظيم نفذت 13 عملية

Date: 2020-11-08 07:13:53
بمحافظتين .. سقوط عنصر أمن بتصديه لداعش وتكفيك شبكة للتنظيم نفذت 13 عملية

وزير الداخلية من كركوك: يجب إخلاء المحافظة من النازحين

Date: 2020-12-09 09:04:57
وزير الداخلية من كركوك: يجب إخلاء المحافظة من النازحين

تعيين قائد جديد لشرطة كركوك و تغيير مناصب أمنية أخرى بالمحافظة

Date: 2021-04-15 12:54:20
تعيين قائد جديد لشرطة كركوك و تغيير مناصب أمنية أخرى بالمحافظة

تفكك خلية لداعش شاركت ضد البيشمركة بغزوتين وقتل عنصر بالتنظيم واصابة آخر

Date: 2020-11-19 07:44:33
تفكك خلية لداعش شاركت ضد البيشمركة بغزوتين وقتل عنصر بالتنظيم واصابة آخر

استخبارات الداخلية تحبط مخططا ارهابيا لاستهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك

Date: 2021-03-28 10:05:07
استخبارات الداخلية تحبط مخططا ارهابيا لاستهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك

كركوك تطيح بمخبر سري من عائلة "ارهابية"

Date: 2020-09-14 06:50:22
كركوك تطيح بمخبر سري من عائلة "ارهابية"