كركوك.. الإطاحة بـ9 مطلوبين بينهم "إرهابيان" وضبط عبوات وصواريخ

شفق نيوز/ أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي، اليوم السبت، عن القاء القبض على 9 مطلوبين بينهم "إرهابيان" وضبط عدد من العبوات والصواريخ.

وقال الفريجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أجمل فيه فعاليات قواته خلال آخر 24 ساعة، إنه "تم إلقاء القبض على ارهابيين اثنين وفق المادة ١/٤، و7 آخرين وفق مواد قانونية أخرى".

واشار الى "العثور على اعتدة مختلفة عدد ( ١)، والعثور على عبوات ناسفة عدد ( ١٤) و (٧) صورايخ معدة للاطلاق".

ولفت الى "العثور على مواد اخرى متفجرة عدد (٥)، ووكر للدواعش يحتوي على صاروخ قاذفة عدد (٢)".