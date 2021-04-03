كركوك.. الإطاحة بـ"إرهابي" يعمل بـ"ولايات نينوى ودجلة والجزيرة"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات كركوك، يوم السبت، القبض على "إرهابي" يعمل بـ"ولاية نينوى ودجلة والجزيرة".

وقالت قيادة عمليات كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الفرقة الآلية شرطة اتحادية في كركوك وبجهد استخباري دقيق ومتميز من إلقاء القبض على الارهابي المدعو(م ا ع ) المطلوب وفق المادة ٤/ارهاب ، ورد اسمه الصريح ضمن قوائم التدقيق الأمني كونه أحد العناصر الإرهابية العاملة بما يسمى ولايات نينوى ودجلة والجزيرة".

واوضحت أن "العملية ، تمت بعد ان رصدت القوات تحركات الارهابي في أطراف قرية "التحويلة" ضمن قضاء الحويجة بكركوك".