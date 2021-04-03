سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كركوك.. الإطاحة بـ"إرهابي" يعمل بـ"ولايات نينوى ودجلة والجزيرة"

Category: أمـن

Date: 2021-04-03T14:56:10+0000
كركوك.. الإطاحة بـ"إرهابي" يعمل بـ"ولايات نينوى ودجلة والجزيرة"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات كركوك، يوم السبت، القبض على "إرهابي" يعمل بـ"ولاية نينوى ودجلة والجزيرة".

وقالت قيادة عمليات كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الفرقة الآلية شرطة اتحادية في كركوك وبجهد استخباري دقيق ومتميز من إلقاء القبض على الارهابي المدعو(م ا ع ) المطلوب وفق المادة ٤/ارهاب ، ورد اسمه الصريح ضمن قوائم التدقيق الأمني كونه أحد العناصر الإرهابية العاملة بما يسمى ولايات نينوى ودجلة والجزيرة".

واوضحت أن "العملية ، تمت بعد ان رصدت القوات تحركات الارهابي في أطراف قرية "التحويلة" ضمن قضاء الحويجة بكركوك".

related

تكليف الفريق الركن علي الفريجي بمنصب قائد عمليات كركوك

Date: 2021-03-18 09:23:37
تكليف الفريق الركن علي الفريجي بمنصب قائد عمليات كركوك