كركوك "المتلهبة".. داعش يعزز ترسانته باسلحة حديثة وتحذير من تكرار "هجوم الرشاد"

شفق نيوز/ كشف قيادي بالحشد الشعبي في مناطق جنوب غربي كركوك، يوم الاحد، عن تعزيز عناصر داعش بأسلحة حديثة ومتطورة وبشكل واسع في مناطق قرى جنوب غربي كركوك "الملتهبة"، محذرا من تكرار هجوم ناحية الرشاد الذي سقط على إثره أكثر من 15 ضحية وجريحا من الشرطة الاتحادية.

وقال القيادي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش باتت أكثر خطورة من الاعوام الماضية في مناطق جنوب غربي كركوك لامتلاكها أسلحة قناص حديثة وفتاكة واسلحة متوسطة حديثة تهدد القطعات الامنية في قرى جنوب غربي كركوك الملتهبة".

واكد "تزايد تحركات عناصر داعش في اطراف نواحي الرشاد والرياض التابعة لقضاء الحويجة ما يتطلب اعادة النظر بالخمول الامني وضعف التكتيك والتحوط الميداني الذي يجعل القوات الامنية تحت ضربات مباغتة للتنظيم الارهابي.

وتابع القيادي بالحشد، "وفقا لمعلومات استخبارية فأن اسلحة حديثة وصلت لمجاميع داعش والتحضير لهجمات وضربات تستهدف القطعات الامنية وتكرار هجوم قرية (تل سطيح) في اطراف الرشاد والذي استهدف نقاطا امنية للواء 19 – الفوج الثاني من الشرطة الاتحادية خلف 13 ضحية بسبب الاهمال الميداني والتراخي غير المبرر".

من جهته قال مصدر أمني، إن "الهجوم نفذ في بادئ الامر عن طريق اسلحة خفيفة ومتوسطة على نقطة تفتيش ما أدورى بحياة جميع عناصر النقطة".

وأضاف، "بعدها انفجرت عبوة على عجلة نوع همر واودى ذلك أيضا بحياة جميع من بداخلها مع احتراق الهمر بالكامل".

ولفت إلى أن "مجموع الضحايا بلغ ١٢ بينهم ضابط".

وتابع، "الآن عملية امنية تجري هناك ومن المحتمل ستكون هناك تغيرات في القيادات الامنية بعد نتيجة للخروقات المتكررة".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك الى 15 ضحية وجريحا..

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هجوم عناصر داعش على اللواء 19 الفوج 2 في الشرطة الاتحادية في قرية "تل سطيح" التابعة لناحية الرشاد في كركوك ارتفع الى 12 ضحية"، مشيرا إلى إصابة ثلاثة عناصر آخرين.

وأفاد مصدر أمني مسؤول فجر اليوم الأحد بسقوط ضحايا وجرحى من قوات الشرطة الاتحادية في هجوم شنه تنظيم داعش جنوب غرب محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر تنظيم داعش هاجموا اللواء 19 الفوج 2 في الشرطة الاتحادية في قرية "تل سطيح" التابعة لناحية الرشاد في كركوك.

ووفقا للمصدر فإن سبعة عناصر من قوات الشرطة الاتحادية سقطوا ضحايا بينما أُصيب آخرون بجروح جراء الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن الطريق المؤدي إلى القرية المذكورة مفخخ بالكامل و لا تستطيع قوات الاسناد الارضي من الوصول رغم أن الهجوم مستمر حتى وقت كتابة الخبر.

ويحذر مسؤولون امنيون بشكل مستمر من تزايد تحركات وهجمات داعش في قرى وقصبات ملتهبة جنوب غربي كركوك غالبيتها خالية من التواجد الامني وتحت نفوذ عناصر داعش.