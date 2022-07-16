كركوك.. القوات الأمنية ترصد "انخفاضا ملحوظا" بنشاط داعش في اطراف الحويجة

شفق نيوز/ اكدت قيادة الحشد الشعبي – محور الشمال انخفاض نشاط تنظيم داعش في مناطق جنوب غربي كركوك بشكل ملحوظ بفعل العمليات النوعية والاستباقية المشتركة للتشكيلات الأمنية.

وقال مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي هاشم الحسيني لوكالة شفق نيوز؛ ان "العمليات النوعية للأجهزة الأمنية والحشد وخطط الانتشار المنظمة أسهمت بانخفاض نشاط داعش وتجريده من أي تحركات منذ أشهر عدة"، مشيرا الى "انخفاض الهجمات الإرهابية في المناطق التابعة لقضاء الحويجة بنسبة 80% باستثناء مناطق اطراف ناحية الرياض التي لازالت بعض قراها الساخنة تحوي بؤرا لداعش".

وبين الحسيني؛ ان "قواطع جنوب غربي كركوك كانت تشهد شهريا خلال الأشهر التي سبقت مطلع العام الحالي أكثر من 8 هجمات فيما لم تسجل الأشهر الأخيرة سوى حوادث معدودة لا تتعدى حادثاً أو اثنين شهريا".

ولفت الحسيني الى اعتماد خطط فاعلة في ملاحقة داعش في مناطق جنوب غربي كركوك الساخنة وبالتنسيق مع الأجهزة الاستخبارية لمنع بقايا بؤر ومفارز التنظيم من تهديد القطعات الأمنية او المناطق السكنية، مؤكدا انتهاء حقبة التهديد وارعاب الناس التي كان يمارسها عناصر التنظيم في المناطق والقصبات الساخنة.

وأضاف أن "قوات الامن والحشد تواصل الرصد وتعقب البؤر الخفية لداعش عبر الكمائن وتعاون الأهالي المعلوماتي الذي اسهم بكشف الكثير من الخلايا وإجهاض نشاطها وبسط الأمن في مناطق ملتهبة".

وتعد مناطق جنوب غرب كركوك من آخر معاقل تنظيمات داعش وتحوي بؤر خفية في القرى والأرياف المحاذية للمناطق الجبلية في جبال حمرين والمناطق الساخنة المرتبطة بديالى وصلاح الدين.