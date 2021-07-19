كركوك.. القبض على 6 ارهابيين بينهم انتحاري سابق

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، ان وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ٦ متهمين مطلوبين بقضايا إرهابية بينهم انتحاري.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "من خلال جمع المعلومات الاستخبارية عن عصابات داعش الارهابية وللقضاء على فلولها النائمة ضمن قواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على ٦ أهداف مطلوبين وفق المادة ٤/ ١ ارهاب من بينهم ٤ مطلوبين الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك".

واشار إلى أنه "بناء على اعترافات المتهمين تبين أنهم قاتلوا ضمن صفوف عصابات داعش الارهابية وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي من مواد غذائية وغيرها".

ولفت البيان إلى أنه "بعد التعمق بالتحقيق تبين أن من بين المتهمين مطلوبين إثنين الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وصلاح الدين ضمن قاعدة بيانات عصابات داعش الارهابية احدهم كان يعمل ضمن الارهابيين الانتحاريين"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق القانون".