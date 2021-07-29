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كركوك.. القبض على 21 متهما بينهم "إرهابيون" وتدمير أوكار لداعش

Category: أمـن

Date: 2021-07-29T19:32:31+0000
كركوك.. القبض على 21 متهما بينهم "إرهابيون" وتدمير أوكار لداعش

شفق نيوز/ أفادت السلطات الأمنية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على ٢١ مطلوبا وتدمير أوكار لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها، ولليوم الثاني من تنفيذ عمليات واسعة في قاطع المسؤولية، "ألقت القبض على (٦) مطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب وعلى (١٥) وفق مواد قانونية اخرى ودمرت (٣) مضافات واستولت على بندقية و(٣) رمانة يدوية و(٣) صواريخ متنوعة وعلى مجموعة من الاعتدة مختلفة العيار".

من جانبها، أفادت الشرطة الاتحادية في بيان، بأن قواتها "نفذت عملية استباقية واسعة لملاحقة فلول العصابات الإرهابية في وادي الكرحة ، وادي الكور ، وادي شبيجة ، وادي زغيتون بكركوك ، أسفرت عن العثور على 3 أوكار، عجلة همر مدمرة بالكامل، حقيبة قاذفة، 8 درع ، قناع وقاية".

وأشارت إلى "تمكن لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية من تنفيذ عملية استباقية لملاحقة الإرهابيين والخارجين عن القانون ، بالاشتراك مع قطعات الفرقة الخامسة ضمن ناحية الرشاد في قاطع عمليات كركوك ، تم خلالها تفتيش قرى حسن غير والسلام المحجورة و وادي ابو الخناجر، أسفرت بالعثور على 8 أوكار ، 8 درع ، بوري قاذفة ، 2 حقيبة قاذفة ، قناع وقائي ، مخزن بندقية كلاشنكوف".

ولفتت إلى "تدمير الأوكار بالكامل ومعالجة جميع المواد من قبل مفارز كتيبة هندسة ميدان الفرقة الخامسة".

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