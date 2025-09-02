كركوك.. القبض على 20 مطلوبا خلال 24 ساعة

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن القبض على 20 مطلوبا خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن قواطع المسؤولية المختلفة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مديريات الأقسام الميدانية نفذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية في مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية، أسفرت عن ضبط المطلوبين وتوقيفهم أصولياً".

وأضاف البيان أن "دوريات شرطة النجدة نفذت أوامر قبض بحق مطلوبَين اثنين، فيما تم تغريم 64 عجلة مخالفة بالتنسيق مع مفارز المرور، إضافة إلى توقيف 18 شخصاً إثر مشاجرات آنية".