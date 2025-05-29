كركوك.. القبض على مسؤولة بداعش و23 مطلوبا للقضاء

شفق نيوز/ ألقت قوة من الاستخبارات العسكرية، يوم الخميس، القبض على مسؤولة توزيع الكفالات في تنظيم داعش في كركوك، فيما ألقت قوة من الشرطة القبض على 23 مطلوبا في المحافظة.

وقالت الأستخبارات العسكرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لمفارز الاستخبارات العسكرية، الفرقة الثامنة وبمشاركة قوة من أستخبارات ومكافحة ارهاب كركوك، تم نصب كمين محكم في ناحية شوان التابعة إلى محافظة كركوك".

وأضافت "على إثره القي القبض على الارهابية المطلوبة، والتي كانت مسؤولة عن توزيع الكفالات على عناصر تنظيم داعش في الحويجة، وتم ضبط بحوزتها مبالغ مالية ومستمسكات مزورة كانت تتنقل بها اثناء توزيع الكفالات".

كما أفادت قيادة شرطة كركوك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية التابعة لقيادة شرطة محافظة كركوك، نفذت ممارسة أمنية شاملة في عدد من مناطق المحافظة، شملت السيطرات الرئيسية والأحياء السكنية، ضمن الجهود المبذولة لفرض القانون وتعزيز الأمن".

وبينت أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على (23) مطلوباً للقضاء وفق أوامر قبض صادرة بحقهم في قضايا جنائية مختلفة"، متابعة أن "دوريات شرطة النجدة، وبالتنسيق مع مفارز المرور، قامت بتسجيل (59) مخالفة مرورية بحق أصحاب مركبات خالفت تعليمات السير والمرور".

وأشارت القيادة أيضاً إلى "ضبط سلاحين ناريين (مسدسين) بحوزة أشخاص لا يمتلكون إجازة حمل سلاح قانونية، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

وفي السياق ذاته، أفادت قيادة الشرطة بأنه "تم توقيف (14) شخصاً ضُبطوا أثناء مشاركتهم في مشاجرات في مناطق متفرقة من المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ (3) أوامر قبض أخرى ضمن العمليات الجارية".