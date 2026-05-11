كركوك.. القبض على متعاطيين للمخدرات و5 مطلوبين بتهم السرقة

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الاثنين، إلقاء القبض على متهمين اثنين بتعاطي المواد المخدرة، والإطاحة بخمسة مطلوبين بتهم السرقة وخيانة الأمانة، خلال عمليات أمنية نُفذت في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز النجدة تمكنت من ضبط متهمين متلبسين بحيازة مواد مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي، حيث جرى اعتقالهما على الفور".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهمين، وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وعرضهما على القضاء".

وأكدت قيادة الشرطة استمرار عملياتها الأمنية النوعية لملاحقة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، مشددة على أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره والحد من انتشار هذه الظاهرة.

وذكرت القيادة في بيان آخر، أن "مفارز قسم مكافحة الإجرام نفذت سلسلة ممارسات أمنية وعمليات دهم وتفتيش استهدفت مختلف أرجاء مدينة كركوك، أسفرت عن الإطاحة بخمسة متهمين مطلوبين وفق قضايا تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة".

وأشارت القيادة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على القضاء".