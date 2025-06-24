كركوك.. العثور على منصة إطلاق صواريخ داخل عجلة متروكة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بالعثور على منصة لإطلاق الصواريخ داخل عجلة حمل متروكة في إحدى القرى الواقعة في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الجيش العراقي عثرت على عجلة نوع "كيا حمل" متروكة في قرية يارمجه التابعة لناحية كلور، وتبيّن بعد تفتيشها وجود منصة لإطلاق الصواريخ داخلها".

وأضاف، أن "المنصة أطلقت ثلاثة صواريخ، سقط اثنان منها في نفس المنطقة بالقرب من موقع العجلة، بينما اتجه الصاروخ الثالث نحو جهة مجهولة، دون معرفة المكان الذي سقط فيه حتى الآن".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية طوقت المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الجهات المتورطة".