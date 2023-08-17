كركوك .. العثور على جثث لعناصر داعش إحداها مفخخة تمّ تفجيرها عن بعدُ

شفق نيوز/ أفادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، بمقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش بضربة جوية نفذتها المقاتلات الحربية العراقية في محافظة كركوك.

وكانت القيادة قد اعلنت امس أن القوة الجوية العراقية وجهت ضربة ناجحة بواسطة طائرات F_16 بوادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك بناءا على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة خرجت قوة أمنية لتفتيش المكان المستهدف يوم أمس الثلاثاء.

وأعلنت القيادة في بيان اليوم نتائج الضربة وقالت انها اسفرت عن تدمير مضافة كبيرة فيها مقرات جوالة وغرف تحت الارض، ومواضع رمي عدد/3، وتدمير عجلة بيك آب وحرقها عدد/1

كما أشارت إلى العثور على جثتي ارهابيين أحدهما مفخخة تم تفجيرها ميدانيا مع اشلاء متناثرة لإرهابيين اثنين آخرين نتيجة الضربة الجوية المباشرة ودقتها، وتفجير أربع عبوات ناسفة والعثور على عاكسة الطاقة شمسية عدد/3.

كذلك العثور على مجموعة من الرسائل بين الإرهابيين مكتوبة باليد والعثور على تجهيزات مدنية وعسكرية واثاث وتجهيزات ومواد غذائية وخزانات ماء ومضخات والعثور على قاذفة RPG7 مدمرة، وفقا للبيان.