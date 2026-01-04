كركوك.. العثور على جثة قتيل داخل سد الخاصة

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، مساء اليوم الأحد، بالعثور على جثة شخص مقتول داخل سد الخاصة شمالي المحافظة، في حادثة أثارت استنفاراً أمنياً في المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن فرق الإسعاف والجهات الأمنية تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثة داخل السد، وعلى الفور توجهت إلى المكان، حيث تبيّن أن الجثة تعود لشخص مجهول الهوية، وقد فارق الحياة قبل فترة لم تُحدد بدقة بعد.

وأوضح المصدر أن الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي في كركوك من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والكشف عن أسباب الوفاة بشكل دقيق، وتحديد هوية الضحية في حال توفر معلومات أو بلاغات عن أشخاص مفقودين.

من جهتها، فرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً مشدداً حول موقع الحادث، وشرعت بفتح تحقيق موسع لجمع الأدلة ومعرفة ظروف وملابسات الجريمة، فيما لم تُستبعد أي فرضية حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات ما تزال جارية، بانتظار نتائج الطب العدلي والتقارير الأمنية، مؤكداً أن الجهات المختصة ستعلن عن التفاصيل الرسمية حال اكتمال الإجراءات القانونية.