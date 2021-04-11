كركوك.. العثور على جثة طفل في "حاوية نفايات" قُتل حفاظا على سر القاتل

شفق نيوز / عثرت شرطة كركوك، على جثة طفل في حاوية نفايات، قتل حفاظا على سر القاتل الذي استدرجه لغرض اغتصابه.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "الطفل المجني عليه (ز.س.خ) يبلغ من العمر 10 سنوات، عثرت الشرطة المحلية عليه يوم أمس، داخل حاوية نفايات قرب مطار كركوك".

وأضاف المصدر، أن "تحقيقات مديرية مكافحة الشرطة في محافظة كركوك، قادتها إلى الجاني وألقت القبض عليه، اليوم الأحد".

وأوضح أن "القاتل (أ.ح) يبلغ من العمر 35 عاما، اعترف بأنه جار الطفل الضحية، وكان قد استدرجه ليغتصبه، لكن الطفل لم يستجب".

وأشار المصدر إلى أن "المغتصب اضطر بعد ذلك إلى قتل الطفل، بدم بارد، لضمان عدم كشف سره، خصوصا أن الضحية جاره".