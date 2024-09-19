كركوك.. الطيران العراقي يقصف مواقع لداعش وقوات مشتركة تبدأ عملية أمنية

شفق نيوز/ نفذ الطيران الحربي العراقي، يوم الخميس، قصفًا مكثفًا على مواقع لتنظيم "داعش"، وذلك بالتزامن مع بدء قوات مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي عملية أمنية في شمال غربي كركوك.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن طائرات القوة الجوية من طراز (F16) شنت ضربات جوية على أطراف قرية العطشانة التابعة لقضاء الدبس، الذي يقع على بُعد 65 كم شمال غربي كركوك، مبينا أن الضربات استهدفت مواقع ومضافات لتنظيم داعش، مما أدى إلى تدمير عدد منها.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية مشتركة تضم جهاز مكافحة الإرهاب واللواء الثلاثين التابع للفرقة الثامنة من الجيش العراقي قد بدأت عملية أمنية واسعة في المناطق المحيطة بمواقع المضافات، بهدف تدمير المواقع التي يستخدمها التنظيم الإرهابي.

وأشار المصدر إلى أن العملية لا تزال مستمرة، ولم تتضح بعد النتائج الأولية للضربة الجوية في أطراف قضاء الدبس، حيث تم تسجيل نشاط لعناصر داعش في هذه المناطق.