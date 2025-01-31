كركوك.. الطيران العراقي يعالج أهدافاً لداعش قرب داقوق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء الجمعة، بأن الطيران الحربي العراقي استهدف موقعين لعناصر تنظيم داعش في وادي الشاي ضمن قضاء داقوق جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الطيران الحربي العراقي نفذ ضربات جوية استهدف موقعين تابعين لعناصر تنظيم داعش ضمن وادي الشاي بقضاء داقوق (45 كم جنوبي كركوك)".

وأشار إلى أن "الضربات الجوية التي نفذت هي بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد عدد من عناصر التنظيم في هذه المواقع".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تعمل على تنفيذ عملية عسكرية في موقع الضربات للتحقق من تفاصيل الضربة ومعرفة ما إذا كان الاستهداف أسفر عن قتلى في الضربة".