كركوك.. الشرطة الاتحادية تدمر وكراً لداعش وتضبط مواد متفجرة

شفق نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الإثنين، تدمير وكر لمسلحي داعش في وادي "سبيلان" بكركوك وضبط مواد متفجرة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية تواصل عملياتها في تضييق الخناق على فلول العصابات الارهابية بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ضمن قاطع عمليات كركوك منطقة "وادي سبيلان" بعد قتل أحد عناصرها وإصابة اثنين منهم في عملية نوعية يوم أمس، حيث تمكنت القوة المنفذة للواجب من تعقب آثار الارهابيين ورصد وكر لهم".

وأضافت، ان "الوكر يحتوي على ملابس ملطخة بالدماء ومواد غذائية ومنزلية بالإضافة إلى 116 اطلاقة بندقية كلاشنكوف و2 أسطوانة اوكسجين وأكياس تحتوي قطع حديدية وأسلاك كهربائية تم تدميره بالكامل من قبل مفارز الجهد الهندسي".

و"تواصل قطعات الشرطة الاتحادية عملياتها الاستباقية لمطاردة فلول داعش الارهابي وتطهير المناطق من مخلفاتهم الحربية ضمن قواطع المسؤولية في كركوك"، وفقا للبيان.