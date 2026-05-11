كركوك.. الدراجي قائداً للعمليات وصالح حرز رئيساً لهيئة التخطيط

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بصدور أوامر بتكليف اللواء الركن معد بداي الدراجي، بمهام قائد عمليات كركوك، ضمن سلسلة تغييرات إدارية وعسكرية في المؤسسة الأمنية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الأوامر تضمنت أيضاً تكليف قائد عمليات كركوك السابق الفريق الركن صالح حرز، بمهام رئيس هيئة التخطيط في قيادة العمليات المشتركة، بعد فترة قضاها على رأس قيادة عمليات كركوك".

وأضاف أن "هذه التغييرات تأتي في إطار إعادة تنظيم بعض المناصب القيادية العسكرية، بما ينسجم مع متطلبات العمل الأمني والخطط الميدانية في مختلف المحافظات".

وأشار المصدر، إلى أن "القيادات الجديدة ستباشر مهامها خلال الفترة المقبلة وفق التوجيهات الصادرة من الجهات العليا".