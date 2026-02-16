كركوك.. الحبس أربع سنوات بحق ناشط على مواقع التواصل

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الاثنين، بأن المحكمة الجنائية أصدرت حكماً بالحبس لمدة أربع سنوات بحق ناشط يُعرف باسم "فلاح العراقي"، على خلفية دعوى قضائية رُفعت ضده.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة أصدرت حكمها وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالقضية"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهمة أو ملابسات الدعوى.

وأوضح المصدر أن المحكوم كان يعمل بصفة إعلامية لإحدى القنوات التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الحكم ابتدائي وقابل للطعن تمييزاً وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتهم أو فريق دفاعه، كما لم تصدر إفادة رسمية من الجهات القضائية بشأن تفاصيل القضية.

وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على معاقبة من يهدد آخر بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بفضح أمور مخلة بالشرف، إذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بقصد إجبار الضحية على فعل أو الامتناع عنه، بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس.