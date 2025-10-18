كركوك.. الجيش العراقي يبدأ باستلام المدارس المشمولة كمراكز انتخابية

شفق نيوز– كركوك

وجّهت قيادة عمليات محافظة كركوك، اليوم السبت، بفتح المدارس المشمولة كمراكز انتخابية ابتداءً من يوم غد السبت (18 تشرين الأول 2025)، في إطار الاستعدادات الجارية لتأمين المراكز الانتخابية استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة العمليات أصدرت توجيهات عاجلة إلى مديرية تربية المحافظة بفتح المدارس المشمولة كمراكز انتخابية ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الخامسة مساءً، بهدف تمكين فرق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من استكمال التحضيرات الفنية واللوجستية داخل المراكز".

وأضاف أن "التعليمات تضمنت ضرورة حضور إدارة المدرسة (المدير أو من ينوب عنه) أو الحارس أثناء المدة المحددة، وفتح جميع القاعات والغرف وفق الضوابط الأمنية والتنظيمية المبلّغة من الجهات المعنية".

وشدّدت قيادة العمليات وفقاً للمصدر ذاته، على متابعة التنفيذ ميدانياً من قبل المشرفين ومديري الأقسام في تربية كركوك، وإشعارها فوراً بأي حالة تأخر أو امتناع.

بالتزامن باشرت قوات الجيش العراقي بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات في محافظة كركوك، وبدأت منذ صباح اليوم باستلام المراكز الانتخابية في عموم المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة تتضمن انتشاراً واسعاً للوحدات العسكرية في محيط المراكز الانتخابية لتأمينها بشكل كامل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأوضح أن "القطعات العسكرية أكملت استعداداتها اللوجستية والاستخبارية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة".

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة بين قيادة عمليات كركوك ومديرية التربية والمفوضية العليا، لضمان جاهزية المدارس المخصصة كمراكز اقتراع وتوفير أعلى درجات الحماية للناخبين والكوادر الانتخابية.

على صعيد ذي صلة افتتحت مديرية تربية محافظة كركوك، أربع مدارس جديدة في عدد من مناطق المحافظة، ضمن مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لوزارة التخطيط.

وشمل الافتتاح تدشين أربع مدارس جديدة هي: مدرسة صدر النهر، ومتوسطة جديدة السادة، ومتوسطة مقام إبراهيم، ومتوسطة تركلان للبنين، والتي جرى تنفيذها وفق تصاميم هندسية حديثة تراعي المعايير التربوية والفنية المعتمدة، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسهم في تحسين الواقع الدراسي والتربوي في المحافظة.

وقال مدير عام تربية كركوك منصور مذري في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "افتتاح هذه المدارس يمثل خطوة مهمة في دعم البنى التحتية للقطاع التربوي وتوسيع القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية في كركوك"، مؤكداً أن "المحافظة بحاجة إلى إنشاء عدد أكبر من المدارس لاستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة، وللقضاء على ظاهرة الدوام المزدوج والثلاثي في بعض المناطق".

من جانبه، أكد المشرف العام على الصندوق الاجتماعي للتنمية صباح جندي منصور، أن "هذه المشاريع تأتي ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم القطاعات الخدمية الأساسية في المحافظات، وفي مقدمتها قطاع التعليم، من خلال إنشاء مدارس حديثة ومجهزة وفق معايير السلامة والجودة العالمية".