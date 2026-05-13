كركوك.. الاطاحة بـ "أبو البراء" شارك بعمليات إعدام واغتيال

شفق نيوز- كركوك

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية نوعية في محافظة كركوك أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوب بتهم تتعلق بالإرهاب، قالت إنه شارك في عمليات إعدام واغتيال استهدفت مدنيين ومنتسبين أمنيين.

وذكرت الاستخبارات في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان العملية نُفذت بتوجيه مباشر من مدير الاستخبارات العسكرية، وبمتابعة من قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الثامنة، وبناءً على معلومات دقيقة حددت مكان تواجد المتهم داخل أحد المنازل السكنية في قضاء الدبس.

وأضاف البيان أن المعتقل يعد "عنصراً خطيراً" وشارك في عدة عمليات، من بينها إعدام ثلاثة منتسبين من الحشد الشعبي في سوق الحويجة عام 2015، إضافة إلى تورطه في اغتيال مختار منطقة، واغتيال مهندس في محافظة كركوك.

في السياق، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن المعتقل يُدعى "أبو البراء"، وكان أحد قادة الهجوم على مدينة كركوك عام 2015.

وأشار إلى أنه جرى تسليمه إلى الجهات المختصة أصولياً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.