كركوك.. الاطاحة بـ"إرهابيين" يديران حوالات اموال "داعش" داخل وخارج العراق

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الامني العراقي، اليوم الثلاثاء، بأن الاستخبارات العسكرية اطاحت بـ"إرهابيين" اثنين في كركوك مكلفان بادارة الحوالات المالية لتنظيم "داعش" القادمة من داخل وخارج البلاد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بعملية نوعية استباقية ومعلومات استخبارية دقيقة لخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع قوة من كتيبة الاستطلاع العميق احد مفاصل المديرية، تم ألقاء القبض على إرهابيين اثنين من عصابات داعش جنوبي محافظة كركوك.

وأضاف البيان، أن الارهابيين من المسؤولين والمكلفين بأدارة الأموال الخاصة بالعمليات الإرهابية لتلك العصابات والمتأتية من الحوالات المالية القادمة من داخل وخارج العراق، وهما من العناصر الناشطة في دعوة الشباب للانتماء الى عصابات داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولديهم محاضرات في تلك المواقع عن كيفية صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة، ويعدان من ابرز المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب .