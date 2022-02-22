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كركوك.. الاستخبارات تطيح بعنصرين من داعش

Category: أمـن

Date: 2022-02-22T18:58:55+0000
كركوك.. الاستخبارات تطيح بعنصرين من داعش

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات كركوك، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على عنصرين اثنين من تنظيم داعش.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، نفذت عملية استباقية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين ينتميان الى عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك".

وأضافت أنهما "كانا يقومان بنقل الأسلحة والمواد الغذائية بين المضافات ومناطق تواجد العصابات الإرهابية".

وتابعت أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مفارز المديرية وقوة اقتحام التابعة لقائد شرطة كركوك، ومفرزة من مديرية الأمن الوطني، الذين تمكنوا من النجاح في العملية".

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