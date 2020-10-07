كركوك.. الاستخبارات العراقية تطيح بقيادي في داعش

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاربعاء، عن الإطاحة بما يسمى "المفتي الشرعي لولاية كركوك ناحية الرشاد".

وذكر بيان للاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال ورود معلومات استخبارية بوجود أحد المطلوبين من عصابات داعش الإرهابية، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".

وأضاف "بعد نصب كمين محكم تم إلقاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابية المطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لأنتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي عمل المفتي الشرعي بمايسمى ولاية كركوك /ناحية الرشاد".

وتابع البيان "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وقام بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش وبعدها نصّب بما جاء أعلاه كما بين انه من عائلة داعشية لديه اثنين من اخوته وابن عمه ضمن صفوف عصابات داعش وان شقيقته هي زوجة أحد أمري داعش في ولاية كركوك".

وأشار إلى أنه "قد تم تدوين أقواله واحالته الى القضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".

