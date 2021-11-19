كركوك.. اكتشاف مفاجأة خلال حل لغز جريمة "بشعة"

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة كركوك، يوم الجمعة، بحل لغز جريمة "بشعة" بعد ساعات من وقوعها، لكن المفاجأة كانت بأن منفذها من أقرباء الضحيتين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا وزوجته يسكنان أطراف المدينة قتلا بطريقة بشعة من قبل عصابة إجرامية ومتهمين من أرباب السوابق".

وأضافت، "بعد جهد كثيف من العمل المتواصل والمتابعة والتحقيق تم القبض على أحد المشتركين في تنفيذ الجريمة وكشف ملابسات الحادث الغامض وضبط العجلة المستخدمة".

وأوضحت المديرية أنه "أعترف ابتدائياً وقضائياً بالاشتراك مع اقرباء المجنى عليه في تنفيذ الجريمة وكانت بدوافع مادية (سرقة) أموال ومصوغات ذهبية"، مضيفة أن "منفذ الجريمة من اقرباء المجنى عليهم ومن ارباب السوابق".

وأمس الخميس، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين اقتحموا في ساعة متقدمة من ليل الأربعاء، منزلاً يسكنه رجل وزوجته في منطقة شوراو وهي احدى احياء كركوك الشمالية"، مبيناً أن المسلحين قتلوا الزوج نحراً بسكين والزوجة باطلاق النار ما ادى لوفاتهما في الحال.

وأضاف المصدر، أن المسلحين سرقوا سيارة واموال ومصوغات ذهبية كانت في المنزل ولاذوا بالفرار، مشيراً إلى العثور على السيارة لاحقاً من قبل قوة امنية.

وبين المصدر، أن الزوج يعمل موظفاً في دائرة بلدية كركوك، وهو من القومية الكوردية، والزوجة معلمة من القومية العربية.

واشار إلى أن القوات الامنية تجري حاليا تحقيقا في ملابسات الحادث وحملة تفتيش بحثا عن المتورطين بالجريمة.