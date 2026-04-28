كركوك.. اعتقال 22 متسللاً أفغانياً في الدبس وقره هنجير

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 22 متسللاً من الجنسية الأفغانية، ضمن حملة مستمرة لملاحقة مخالفي شروط الإقامة والأجانب غير الحاصلين على الموافقات القانونية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز المنطقة الأمنية الرابعة بالتعاون مع قسم شرطة الدبس نفذت عملية أمنية أسفرت عن ضبط 22 شخصاً من الجنسية الأفغانية دخلوا البلاد بصورة غير قانونية، وذلك في إطار الإجراءات المشددة لمتابعة ملف الإقامة والتنقل داخل المحافظة".

وأضاف أن "المعتقلين جرى تسليمهم إلى مركز شرطة قره هنجير، حيث باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين النافذة، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المعنية".

وأشار المصدر إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة حملات تنفذها قيادة شرطة كركوك لتعزيز الأمن الداخلي، ومتابعة المخالفين لشروط الإقامة، ومنع أي خروقات قد تؤثر على الاستقرار الأمني في المحافظة".