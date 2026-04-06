كركوك.. اعتقال منفذي عملية سطو مسلح وضبط 29 وافداً آسيوياً مخالفاً

أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الاثنين، إحباط محاولة تسلل عبر الطرق النيسمية، وضبط 29 وافداً آسيوياً مخالفاً لقانون الإقامة في المحافظة، فيما ألقت القبض اثنين نفذا عملية سطو مسلح خلال أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة.

وقال المتحدث باسم القيادة، العقيد عامر نوري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية مختصة تمكنت من تعقب الجناة بعد جمع المعلومات الاستخبارية وتحديد هويتهم، مشيراً إلى تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن اعتقالهما وضبط المبلغ المالي المسروق.

وأضاف أن العملية جاءت ضمن جهود الأجهزة الأمنية لتعقب الخارجين عن القانون وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق الأصول.

وأشار نوري إلى أن سرعة كشف الجريمة تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية في التعامل مع الحوادث الجنائية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لدعم الاستقرار في كركوك.

وفي السياق ذكرت قيادة الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مركز شرطة قرة هنجير التابع لقسم شرطة الدبس، تمكنت من تنفيذ العملية بعد متابعة ميدانية ومعلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على المخالفين أثناء محاولتهم التسلل عبر طرق غير رسمية.

وأوضح المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جاءت ضمن خطة أمنية محكمة لملاحقة حالات التسلل والهجرة غير الشرعية"، مبيناً أن "القوات الأمنية كثّفت من إجراءاتها في المناطق المفتوحة والطرق النيسمية لمنع استغلالها من قبل المخالفين".

وأضاف أن "جميع الموقوفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة"، مؤكداً استمرار الجهود الأمنية لتعزيز الاستقرار وملاحقة أي خروقات في عموم المحافظة.