كركوك.. اعتقال مطلوب وسائق بحوزته 400 صندوق مشروبات كحولية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأحد، باعتقال مطلوب عند نقطة تفتيش، وآخر يقود سيارة حمل بحوزته 400 كرتون من المشروبات الكحولية على طريق كركوك - تكريت.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة امنية في سيطرة مشتركة على طريق كركوك السليمانية (سيطرة جمين)، وبعد التدقيق بمعلومات أحد الأشخاص تبين أنه مطلوب وفق معلومات الجهات الامنية، وجرى اعتقاله وتسليمه للشرطة لغرض اجراء التحقيق معه".

وأضاف المصدر، أن "المطلوب صادر بحقه مذكرة قبض من محكمة استئناف الانبار".

ولفت المصدر إلى أن "قوة مشتركة تمكنت من اعتقال سائق سيارة حمل بحوزته 400 كرتون من المشروبات مختلفة الأنواع، ولكنه لا يحمل أوراقاً رسمية"، مبينا أنه "ألقي القبض عليه عند قرية الرمل بناحية الرشاد (40 كم جنوب غربي كركوك)".

وأكد المصدر أن "القوة سلمت السائق والسيارة والمواد الى شرطة ناحية الرشاد للتحقيق معه".