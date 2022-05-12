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كركوك.. اعتقال مدير مصرف حكومي ومسؤولين آخرين بتهمة الاختلاس

Category: أمـن

Date: 2022-05-12T13:47:15+0000
كركوك.. اعتقال مدير مصرف حكومي ومسؤولين آخرين بتهمة الاختلاس

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على مدير المصرف الزراعي في الحويجة ومعاونه ومسؤول آخر، بتهمة الاختلاس.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان تفاصيل العملية التي تمت وفق مذكرة قضائية أفادت بتلقي مكتب تحقيق الهيئة في كركوك معلومات تفيد باقتراف مسؤولين في المصرف الزراعي التعاوني – فرع الحويجة عمليات اختلاس كبيرة، قام المكتب على إثرها بتأليف فريق للتقصي عن صحة المعلومات، وإجراء التدقيق والتحري الأصولي.

وبينت أن الفريق انتقل إلى فرع المصرف، وتمكن بعد إجراء التدقيق والتحري الأصولي من كشف اختلاس مبلغ قدره 100 مليون دينار من صندوق المصرف.

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحويجة، ومعاونه، فضلاً عن ضبط أمين الصندوق، مشيرة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه برفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهم استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.

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