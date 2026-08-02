كركوك.. اعتقال متهم بجريمة قتل وطعن طالب جامعي في عملية سلب

شفق نيوز- كركوك

ألقت شرطة كركوك، اليوم الأحد، القبض على متهم بجريمة قتل بعد أقل من ساعة على ارتكابها، فيما أُصيب طالب جامعي بجروح إثر تعرضه للطعن خلال عملية سلب دراجته النارية في حادث منفصل.

وذكرت قيادة شرطة كركوك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مركز شرطة "تسعين"، تمكنت من كشف ملابسات جريمة القتل واعتقال المتهم عقب تلقي بلاغ بالحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجريمة وقعت إثر خلاف بين الطرفين عبر منصات التواصل الاجتماعي تطور إلى مشاجرة انتهت بمقتل أحدهما.

وأضافت أن المتهم أُلقي القبض عليه قبل محاولته الفرار، واعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الجريمة، قبل إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات.

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك لوكالة شفق نيوز، بأن طالباً جامعياً يبلغ من العمر (21 عاماً) أُصيب بجروح بعد تعرضه للطعن بسكين من قبل مجهولين في حي العسكري أثناء سلب دراجته النارية.

وأوضح المصدر، أن المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته الصحية بالمستقرة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً بالحادث وشرعت بملاحقة المتهمين.