كركوك.. اعتقال متهمين استدرجوا فتاة من بغداد وساوموا أهلها على حريتها

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، مساء اليوم الخميس، أن مكافحة اجرام المحافظة تمكنت من الإطاحة بمتهمين استدرجوا فتاة من بغداد، وقاموا بمساومة أهلها بمبالغ مالية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فريق عمل متخصص من قسم مكافحة إجرام كركوك، تمكن من إلقاء القبض على متهمين اثنين ارتكبا جريمة استدراج واحتجاز ومساومة" مبينة أن "العملية تمت بإشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كركوك، لواء الشرطة الحقوقي فتاح محمود ياسين الخفاجي".

وبينت أن "الحادثة تعود تفاصيلها إلى قيام المتهمين باستدراج فتاة من العاصمة بغداد عبر منصات التواصل الاجتماعي وفور وصولها إلى كركوك تم وضعها تحت الإقامة الجبرية في مكان مجهول ومساومة ذويها على مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحها".

وتابعت: "فور ورود المعلومات وتحديد الأهداف، استنفرت مفارز مكافحة الإجرام جهودها، حيث تم نصب كمين محكم أدى إلى إلقاء القبض على الجناة وتحرير الفتاة".

وأشارت القيادة إلى أن "قاضي التحقيق قرر توقيف المتهمين وفق المادة (397) من قانون العقوبات العراقي، لينالوا جزاءهم العادل".

وأكدت القيادة أن "مفارزها بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن المواطنين أو استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ مآرب إجرامية، داعيةً المواطنين إلى الحذر من الغرباء عبر الفضاء الإلكتروني".