كركوك.. اعتقال عنصر بارز في "داعش" بإنزال جوي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الخميس، بأن قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية والجيش الأمريكي، نفذت عملية إنزال جوي لاعتقال عنصر بارز في تنظيم "داعش" جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن العملية نُفذت بواسطة مروحيتين في قرية الصيهود التابعة لناحية الرياض، على بعد نحو 50كم جنوب غربي كركوك، حيث تمكنت القوة من إلقاء القبض على المطلوب دون وقوع اشتباكات.

وأضاف أن المعتقل يُعد من العناصر البارزين في التنظيم، ويشتبه بتورطه في تنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين في مناطق متفرقة من كركوك والمناطق المجاورة.