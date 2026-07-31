كركوك.. اعتقال ضباط وموظفين بقضية "رشوة وتزوير"

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باعتقال عدد من كبار الضباط والموظفين في محافظة كركوك على خلفية التحقيق في قضية تتعلق بالرشوة والتزوير في مؤسسات الدولة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أوامر قبض قضائية صدرت بحق عدد من الضباط والموظفين المشمولين بالتحقيق، فيما بادر عدد منهم إلى تسليم أنفسهم إلى الجهات المختصة اليوم".

وأضاف أن "إجراءات الاعتقال جاءت استناداً إلى اعترافات أدلى بها عدد من المتهمين، الذين اعتقلوا قبل نحو أسبوع ضمن ملف التحقيق"، موضحا أن "أثنين من الضباط، هم مدراء دوائر تابعة لوزارة الداخلية".

وأشار المصدر إلى أن مكتب تحقيقات هيئة النزاهة في كركوك هو الجهة التي نفذت أوامر القبض بحق المتهمين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، ضمن الإجراءات القانونية المتخذة في القضية.

وأوضح أن التحقيقات ما تزال جارية للكشف عن جميع المتورطين وملابسات القضية، مبيناً أن ملف التحقيق يتضمن شبهات تتعلق بالرشوة والتزوير داخل مؤسسات رسمية في المحافظة.