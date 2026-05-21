كركوك.. اعتقال أحد أخطر لصوص السطو المسلح (فيديو)

أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الخميس، الإطاحة بأحد أخطر المتهمين المتورطين بسلسلة سرقات استهدفت مكاتب صيرفة وشركات داخل المحافظة، وذلك بعملية نوعية أشرف عليها قائد الشرطة بشكل مباشر.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريقاً من مديرية مكافحة الإجرام "حقق إنجازاً أمنياً كبيراً بعد متابعة دقيقة لتحركات المتهم والإطاحة به".

وبينت أن خيوط العملية بدأت بعد تسجيل عدة بلاغات بشأن تعرض مكتبين للصيرفة وشركة لتأجير السيارات إلى عمليات سرقة داخل مدينة كركوك، ما دفع الجهات الأمنية إلى تشكيل فريق تخصصي لجمع الأدلة الفنية وتحليل المعلومات.

وأشارت إلى أن التحقيقات قادت إلى تحديد هوية المتهم ومكان تواجده خارج المحافظة، ليتم استدراجه بخطة استخبارية محكمة إلى داخل مدينة كركوك دون أن يشعر بالمراقبة الأمنية المفروضة عليه.

وأوضحت القيادة أن مفارز مكافحة الإجرام، وبالتنسيق مع دوريات شرطة النجدة، نفذت عملية مداهمة خاطفة فور وصول المتهم، أسفرت عن إلقاء القبض عليه وضبط مسدس بحوزته.

وبيّنت أن التحقيقات الأولية كشفت عن استخدام المتهم أساليب احترافية في تنفيذ عمليات السطو والسرقة، فيما اعترف خلال تدوين أقواله بسرقة مكتبين للصيرفة والاستيلاء على مبالغ مالية، فضلاً عن سرقة شركة لتأجير السيارات، موضحاً تفاصيل الطرق التي استخدمها في تنفيذ جرائمه.

وأكدت القيادة أن اعترافات المتهم صُدقت قضائياً، وتم توقيفه وفق المواد القانونية النافذة لينال جزاءه العادل.