كركوك.. اعتقال ثلاثة مطلوبين بينهم تاجر مخدرات بعد مواجهة مسلحة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باعتقال ثلاثة مطلوبين بينهم تاجر مخدرات بعد مواجهة مسلحة ضمن محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة مشتركة تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص الأول في مدخل كركوك الجنوبي، وهو مطلوب للأجهزة الامنية وفق المادة (4 إرهاب) وذلك بعد التدقيق في الاسم من قبل نقطة تفتيش تازة".

وأضاف المصدر، أن "مطلوباً وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، اعتقل من قبل قوة مشتركة في نقطة تفتيش جيمن على طريق كركوك السليمانية، بعد تدقيق معلوماته بالحاسبة الإلكترونية".

وأكد المصدر، أن "قوة من شرطة كركوك ومكافحة المخدرات، نصبت كميناً لأحد تجار المخدرات وعند القبض عليه حاول الهرب، ما أدى إلى وقوع اشتباك مع شرطة مكافحة المخدرات، قبل إلقاء القبض عليه بعد إصابته، ليتم نقله إلى المستشفى".

وفي ديالى، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات، وضبط 3كغم من مادة "الكريستال" المخدرة وأجهزة تنصت وسلاح قلم ناري متطور يستخدم في الاغتيالات وزئبق وأدوات تعاطي ومواد جرمية أخرى.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد للوكالة، أن "الشبكة ضمت 3 متاجرين بالمواد المخدرة، وتم ضبطهم بالجرم المشهود، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لقرارات قضائية، لينالوا جزاءهم العادل".