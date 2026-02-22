كركوك.. استخبارات الحشد الشعبي تفكك شبكة لـ"قيادات البعث المحظور"

شفق نيوز- كركوك

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، تمكن مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات من إلقاء القبض على شبكة قيادات لحزب البعث المحظور في محافظة كركوك.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، حيث تم تنفيذ كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على 5 من قيادات التنظيم المحظور أثناء عقدهم اجتماعاً تنظيمياً لغرض التخطيط لأعمال إجرامية تستهدف أمن العراق واستقراره.

وأضاف البيان، أن "عملية الاعتقال جرت وفقاً لأحكام المادة (8/أولاً) من قانون حظر حزب البعث، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".