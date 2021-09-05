كركوك.. ارتفاع حصيلة هجوم داعش على الشرطة الاتحادية لـ15 ضحية وجريحا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بارتفاع حصيلة هجوم تنظيم داعش على الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك الى 12 ضحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هجوم عناصر داعش على اللواء 19 الفوج 2 في الشرطة الاتحادية في قرية "تل سطيح" التابعة لناحية الرشاد في كركوك ارتفع الى 12 ضحية"، مشيرا إلى إصابة ثلاثة عناصر آخرين.

وأفاد مصدر أمني مسؤول فجر اليوم الأحد بسقوط ضحايا وجرحى من قوات الشرطة الاتحادية في هجوم شنه تنظيم داعش جنوب غرب محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر تنظيم داعش هاجموا اللواء 19 الفوج 2 في الشرطة الاتحادية في قرية "تل سطيح" التابعة لناحية الرشاد في كركوك.

ووفقا للمصدر فإن سبعة عناصر من قوات الشرطة الاتحادية سقطوا ضحايا بينما أُصيب آخرون بجروح جراء الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن الطريق المؤدي إلى القرية المذكورة مفخخ بالكامل و لا تستطيع قوات الاسناد الارضي من الوصول رغم أن الهجوم مستمر حتى وقت كتابة الخبر.